سفير مصر في بيروت يزور مقر جريدة لبنانية دمره الانفجار... صور

ونقلت الصفحة الرسمية لسفارة مصر في بيروت عن علوي قوله بأن "زيارته هي يد ممدودة من القاهرة إلى بيروت قلعتي الثقافة العربية".

وتابع علوي "هذه اليد تربت على كتف بيروت الجريحة وتتضامن مع جريدة النهار باعتبارها إحدى المعالم الأساسية لبيروت الحاضرة الكبيرة من حواضر العرب ثقافيًا وحضاريًا وتاريخيا".

وختم السفير المصري بأن "زيارته هي رسالة تضامن من مصر التي في خاطركم مع لبنان الذي في خاطرنا".

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وكان سفير مصر لدى لبنان، ياسر علوي، قد قال إن الجسر الجوي الإغاثي الذي أطلقته مصر دعما للبنان، يشمل كافة المجالات والجوانب التي يحتاجها أي بلد يمر بكارثة قومية كبرى، على غرار ما تعرض له لبنان قبل يومين.

ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" (أ ش أ)، عن ياسر علوي، أن الجسر الجوي الإغاثي المصري يأتي لمواجهة تداعيات كارثة الانفجار المدمر الذي تعرضت له بيروت، الثلاثاء الماضي.

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات مازالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني، أن حسان دياب عن أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.