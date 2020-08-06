توجيه من الملك سلمان بشأن كارثة لبنان

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة تسيير جسر جوي لمساعدة لبنان، بعد الانفجار الهائل الذي ضرب بيروت الثلاثاء الماضي.

​وبحسب وسائل إعلام سعودية، أعلن المركز أن الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه بتسيير جسر جوي إلى لبنان.

وأشار المركز إلى أن الجسر يستمر لمدة 3 أيام.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أمس الأربعاء، صدرت توجيهات من الملك سلمان انطلاقا من حرصه على الوقوف إلى جانب الأشقاء في لبنان وتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني الشقيق إثر الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية عن عزم حكومة المملكة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأشارت الوكالة، إلى أن ذلك يأتي تضامنا من المملكة مع الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة آثار هذه الكارثة الأليمة.