شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسى يعقد اجتماعا مع زعماء القوى السياسية والكتل النيابية اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اجتماعا مع زعماء القوى السياسية اللبنانية ورؤساء التكتلات النيابية الرئيسية فى لبنان، وذلك فى إطار الطرح الذى أعلنه "ماكرون" فى وقت سابق من اليوم، بضرورة اجتماع القيادات السياسية والتحاور فيما بينهم فى سبيل تجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية والمعيشية الخانقة التى يشهدها لبنان، والتوافق على مسار إصلاحى لإنقاذ لبنان وانتشاله من عثرته.

وشارك فى الاجتماع الذى عُقد بمقر السفارة الفرنسية فى بيروت كل من رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريرى، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجيه، ورئيس التيار الوطنى الحر جبران باسيل، ورئيس الحزب التقدمى الاشتراكى وليد جنبلاط ورئيس كتلة اللقاء الديمقراطى (الكتلة النيابية للحزب التقدمى الاشتراكى) النائب تيمور جنبلاط، ورئيس حزب الكتائب اللبنانية سامى الجميل، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة (الكتلة النيابية لحزب الله) النائب محمد رعد.

جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يجرى زيارة استثنائية إلى لبنان، حيث اجتمع بنظيره اللبنانى ورئيس مجلس النواب نبيه برى ورئيس الحكومة حسان دياب فى وقت سابق من اليوم، مبديا دعم بلاده للبنان فى مواجهة تداعيات الانفجار الذى وقع بميناء بيروت البحرى وطالت أضراره التدميرية عموم العاصمة اللبنانية.