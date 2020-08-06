شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية من شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم 130 مستوطنا اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلى الخاصة، وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة -في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- إن 130 مستوطنا بينهم طلبة معاهد يهودية و12 عنصرا من مخابرات الاحتلال، نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

وفي السياق، منعت قوات الاحتلال، وقفة احتجاجية ضد ممارسات المستوطنين الرامية للاستيلاء على أراضي المواطنين في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.

كانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومحافظة طوباس، وحركة "فتح" قد دعت لهذه الوقفة، بهدف التصدي لمخططات المستوطنين في الاستيلاء على الأراضي والتنبيه لخطورتها.