شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تشييع جنازة عروس بيروت المسعفة العروس سحر فارس يبكى تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبكت المسعفة اللبنانية سحر فارس القلوب قبل الدموع، والتى زفت إلى السماء فى حضور خطيبها الذى ودعها فى حالة انهيار تام سبقها بوست مؤثر بموقع تويتر، والتى كانت على وشك الزواج، حيث كان ينظمون منزل الزوجية ليحمل نعشها بعد موتها ب والتى توفيت إثر انفجار المرفأ فى العاصمة اللبنانية بيروت.









وتناقل مستخدمو موقع تويتر "فيديوهات" للحظة وداع المسعفة سحر جورج التى توفت على إثر انفجارات مرفأ لبنان فى جنازة حاشدة بمسقط رأسها بلدة القاع حيث شيعت، وفقا لموقع لبنان 24.

وكان نعى جيلبير قرعان خطيبته الشهيدة المسعفة سحر فارس قائلاً: "عروستى الحلوة كان عرسنا بـ 6-6-2021 عم تزبطي بيتك على ذوقك ونجيب غراض ونحضر".

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وأضاف:"أنت ترقيتى بسرعة بالفوج وصرتي شهيدة برتبة وطن. عرسك بطل بـ 6-6-2-21 صار بكرا يا عيوني. كلشي كان بدك ياه حايكون موجود الا شوفتي فيكي بالفستان الأبيض. كسرتيلي ضهري يا روحي حرقتيلي قلب قلبي راحت طعمة الحياة مع غيابك عني. الله يحرق قلبو يلي حرمني منك ومن ضحكتك ومن حنيتك يا روحي انتي . بحبك وحا ضل حبك حتى صير معك ونكفي مشوارنا".