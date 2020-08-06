شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات جديدة لانفجار ميناء بيروت من داخل البحر وسقوط المصور فى الماء.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثق أحد اللبنانيين، انفجار ميناء بيروت الذي وقع أول أمس، من زاوية جديدة ومختلفة اثناء تواجده داخل البحر لحظة الانفجار، والتقط لحظة الكارثة التى أسفرت عن ضحايا ومصابين وتدمير عدد كبير من المبانى والمحلات التجارية.

وأبرز مقطع الفيديو الجديد الذى بثه أحدهم عبر حسابه بتطبيق تيك توك، لحظة الانفجار من داخل المياه، اثناء قضاءه لرحلة بحرية بدراجة بحرية، وسرعان ما اسقطته قوة الانفجار في المياه، ليعود من جديد لركوب الدراجة ومواصلة التصوير.

@yachtswhatknot Pray for Lebanon. ##fyp ##foryou ##seadoo ##boats ##boating ##waverunner♬ original sound - yachtswhatknot

وتعيش لبنان أجواء كارثة بعد انفجار مرفأ بيروت الضخم الذى تسبب في موجة انفجارية هائلة في بيروت، تشابهت فى شكلها تلك الموجة الانفجارية التي خلفتها قنبلة هيروشيما وناجازاكى في نهاية الحرب العالمية الثانية في 1945، وتناقلت وسائل الاعلام العالمية فيديوهات للحظة الانفجار، وعرضت شبكة روسيا اليوم فيديو يوثق الانفجار الضخم من خلال 16 كاميرا ترصد انفجار مرفأ بيروت من زوايا مختلفة لتجسيد حجم الكارثة التى حلت بلبان.

Advertisements

وتسببت التفجيرات التى وقعت فى العاصمة اللبنانية بيروت، فى مصرع العشرات وإصابة الآلاف بجروح، فيما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أمس، الحداد الوطنى العام فى ضوء الانفجار المدمر الذى وقع بميناء بيروت البحرى.













وتواصل الأجهزة المعنية جهودها فى عمليات البحث عن المفقودين فى مرفأ لبنان ومحيطه، حيث يتم إزالة آثار الانفجار الكبير الذى وقع أول أمس، وذلك وفق وسائل إعلام لبنانية، وفيما كشفت عمليات البحث عن تضرر كبير فى المبانى القريبة من حادث الانفجار، وفيما سقط عدد كبير من المنازل فى محيط المرفأ.

وشهدت بيروت أول أمس انفجار مخزن المرفأ الذى تسبب فى موجة انفجارية هائلة طالت عنان السماء، تشابهت فى شكلها لتلك الموجة الانفجارية التى خلفتها قنبلة هيروشيما وناجازاكى في نهاية الحرب العالمية الثانية في 1945، لتشكل سحابة سوداء ونيران برتقالية اللون، حجبت شمس النهار لبرهة، عن أعين اللبنانين".. هذا ما أظهرته مقاطع الفيديو المختلفة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى لانفجار خزان فى مرفأ بيروت، عصر الثلاثاء.

شكل الانفجار مشهدا مخيفا لم تشهده لبنان من قبل حتى فى الاعتداءات السابقة، حيث هزّ كل أنحاء العاصمة اللبنانية وطالت أضراره كل الأحياء وصولا إلى الضواحي، وتساقط زجاج عدد كبير من المباني والمحال والسيارات، حتى بلغ صداه فى قبرص المواجهة للبنان على بعد 240كم، افترش الإسفلت بالضحايا، وسقط نحو 115 شهيد وألاف الجرحى، وهى أرقام مرشحة للزيادة الساعات والأيام المقبلة.