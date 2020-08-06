شكرا لقرائتكم خبر عن لبنانيون غاضبون يحثون ماكرون على المساعدة فى إحداث التغيير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الخميس بجولة فى شوارع بيروت التى لحق بها الدمار وذلك بعد يومين من انفجار هائل، وطالبه لبنانيون خلال الجولة بالعمل على إنهاء نظام الحكم الذى يقولون إنه مسؤول عن الفساد وعن جر لبنان إلى كارثة.

وقال ماكرون لمجموعة من الناس وهو يصافحهم فى طرقات امتلأت بالركام وتحطمت الواجهات الزجاجية للمتاجر على جانبيها فى الانفجار الذى وقع يوم الثلاثاء وراح ضحيته 145 قتيلا و5000 جريح "أرى الانفعال على وجوهكم والحزن والألم. ولهذا أنا موجود هنا".

ووعد ماكرون الذى كان يضع رابطة عنق سوداء حدادا على الضحايا وحوله حراسه بإرسال المزيد من المساعدات الطبية وغيرها إلى لبنان فى حين هتف الناس من حوله "ثورة" و"الشعب يريد اسقاط النظام".

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وقال ماكرون الذى قام بجولته عقب وصوله إلى لبنان فى أول زيارة يقوم بها زعيم دولة أجنبية منذ الانفجار "لكن المطلوب هنا هو تغيير سياسي. وهذا الانفجار يجب أن يكون بداية لعهد جديد".

وكان الرئيس قال إنه سيطرح بعض "الحقائق المؤلمة" عن الوضع الداخلى للحكومة التى سبق أن قالت فرنسا ومانحون غربيون إن عليها تنفيذ إصلاحات للنظام السياسى والاقتصاد فى البلاد.

وقال رجل لماكرون إن اللبنانيين يأملون أن تصل هذه المساعدات إلى الشعب اللبنانى لا إلى ما وصفه بالقيادات الفاسدة.