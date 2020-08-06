شكرا لقرائتكم خبر عن إضاءة بلدية تل أبيب بعلم لبنان يغضب اللبنانين ويذكرون إسرائيل بجرائمها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر عدد من اللبنانين عن غضبهم الكبير بعد إضاءة بلدية تل أبيب بعلم لبنان، كتضامن مع لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، مؤكدين أنهم لا يريدون تعاطف ولا تضامن من إسرائيل، كما حرصوا على تذكيرهم بجرائهم ومجازرهم ضد الشعب اللبناني عبر تعليقاتهم على مواقع التواصل.



بلدية تل أبيب

ووضع بعض المعلقين صورة طفل لبنانى استشهد بأحد المجازر الإسرائيلية فى لبنان، على بلدية تل أبيب، محصوبة بتعليق: "كاذبون يا أبناء تل أبيب.. ياعار الكوكب ياقتلة الأبرياء.. أتضعون علم لبنان؟ هل نذكركم بقانا؟ أطفال قانا؟ هل نذكركم بإباداتكم الجماعية؟ عار على الإنسانية هل نذكركم بمجزرة المنصورى؟ مجزرة معركة سحمر و.. فليسقط وجهكم المزيف لا نريد منكم أى شيء وستزول يوما حتما من الوجود أن شاء الله".

كما قال مغرد آخر: "أنا مواطن لبنانى ولا يشرفنى تضامن تل أبيب مع لبنان"، فيما قال أخر: "لا نريد مساعدات ولا إضاءة مبانى فى تل أبيب.. إسرائيل شر مطلق".

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من ناحية أخرى قرر الجيش الإسرائيلى عدم تغيير خطة انتشار الجيش فى شمال لبنان، وذلك إثر وقوع انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضى، وفقًا لما أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية.

أفادت وكالة سبوتنيك للأنباء، صباح اليوم الخميس، بأن إسرائيل ترى أن فاجعة لبنان قللت بشكل كبير من دوافع حزب الله وقدرته على العمل ضد إسرائيل.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلى أجرى تقييما للوضع الأمنى والعسكرى فى جبهته الشمالية قبالة الحدود مع لبنان، بعيد انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضى، وقرر عدم تغيير خطة انتشار الجيش فى الشمال.