شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات إنسانية رصدتها كاميرات المراقبة المنزلية لحظة انفجار بيروت.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين عروس تهرع بفستانها الأبيض محاولة الاختباء من شظايا الانفجار، ومربية تحاول إنقاذ الصغار وأب يحتضن ابنه متخذا من المنضدة وسيلة لحمايته من الموت، هكذا بدا المشهد فى بيروت لحظات الانفجار المروع الذى وقع أمس الأول، تلك مشاهد رصدتها كاميرات المراقبة المنزلية فى منازل أهل بيروت قبل أن يحطمها انفجار نترات الصوديوم، أوردتها صحيفة الشرق الأوسط، ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى بعض المقاطع المصورة التى وثقت اللحظات الإنسانية المروعة.

من بين تلك اللقطات رصدت الكاميرات عروسا ترتدى فستانها الأبيض، وأثناء التقاطها صوراً تذكارية لزفافها، وقع الانفجار لتهرع محاولة الاختباء.

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وأيضا مربية أفريقية لقبها رواد مواقع التواصل الاجتماعى بـ«الملاك الحارس»، بعد أن ظهرت فى فيديو وهى تمارس عملها اليومى فى التنظيف وترعى طفلة صغيرة، وأسرعت المربية إلى حمل الطفلة بين ذراعيها بعيداً عن النوافذ التي أطاحها الانفجار.

وأيضا رصدت كاميرات المراقبة المنزلية أباً يحاول أن ينقذ ابنه داخل المنزل، بعد أن اهتز أثاث منزله من وقع الانفجار، وظل يردد: «الله أكبر... الله أكبر» وهو يجرى مذعوراً ثم خبأ ابنه أسفل الطاولة.