شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا ترسل فريقا من الخبراء للبنان للمساعدة فى تجاوز كارثة انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية السويسرية اليوم الخميس، إرسال فريق من المتخصصين وخبراء الهندسة والخدمات اللوجسيتية إلى لبنان للمساعدة فى تخطى أثار كارثة انفجار مرفأ بيروت.

وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - إرسال الفريق جاء فى استجابة لطلب من السلطات اللبنانية.

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وأشارت الوزراة إلى أن الفريق سيقوم بتقديم العون من أجل حماية السفارة السويسرية ومقرات إقامة السفير الذى لحقه الضرر، إلى جانب معاينة أوضاع المبانى العامة اللبنانية مثل المستشفيات والمدارس.

من ناحية أخرى، أفادت وزارة الخارجية السويسرية بأنه ليس هناك دليلا على وجود مواطنين سويسرين بين ضحايا الانفجار الذى وقع يوم /الثلاثاء/ الماضي.