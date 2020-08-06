شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء البريطاني: سنركز على احتياجات شعب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، إنه شعر بصدمة من مشاهد انفجار بيروت مؤكدا أن بريطانيا ستواصل التركيز على احتياجات الشعب اللبناني.

وقال جونسون - حسبما أفادت وكالة رويترز- "شعرت بالتأكيد بفزع وصدمة من المشاهد من لبنان ...من بيروت...إنني متأكد أن المملكة المتحدة ستواصل التركيز على احتياجات شعب لبنان".