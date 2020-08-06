شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة تضامنية فلسطينية مع لبنان من أمام كنيسة المهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عشرات المواطنين والمتضامنين الفلسطينيين فى بيت لحم، اليوم الخميس، فى وقفة تضامنية مع لبنان وشعبها الشقيق، جراء انفجار مرفأ بيروت.

واحتشد المشاركون - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - تلبية لدعوة لجنة التنسيق الفصائلى فى محافظة بيت لحم، فى ساحة المهد، دعما واسنادا للشعب اللبنانى الشقيق، ورفعوا الأعلام اللبنانية.

وقالت لجنة التنسيق الفصائلي، "إن مواقف لبنان لا يمكن أن نحصيها والتى كانت بمثابة الروح لشعبنا المهجر وثورته، حيث احتضنت الثورة الفلسطينية فى أحلك الظروف، نقول للبنان الشقيق نحن معكم، جراحكم جراحنا وآلامكم آلامنا، نحن جزء منكم كما كنتم دوما الجسد الأصيل الذى احتضن شعب وقضية فلسطين " مؤكدة أن ما حصل فى لبنان كارثة بمعنى الكلمة، وعلى كل أحرار العالم الوقوف إلى جانب لبنان حتى يضمد جرحه.

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من ناحيته، قال أمين سر حركة "فتح" بإقليم بيت لحم محمد المصرى "إن رسالتنا صادقة لدولة كان لها وما زال مواقف نبيلة، ونحن رغم جرحنا النازف نقف ونتضامن مع شعبنا اللبنانى الذى جسده الموقف المشرف للرئيس محمود عباس".

من جانبه، قال نقيب المهندسين الفلسطينيين ببيت لحم عصام قمصية - بكلمة تجمع النقابات المهنية فى محافظة بيت لحم - "من أمام كنيسة المهد نقف متضامنين مع الشعب اللبنانى الشقيق، لنعبر لهم أصدق مشاعر الحزن والمواساة بعد الحدث المأساوى الذى ألم بهم، سائلين الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى".