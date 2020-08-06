شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية تقدم 33 مليون دولار مساعدات للبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنها أجرت اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، لبحث سبل دعم لبنان عقب الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي. وأفادت وكالة سبوتنيك، أن أورسولا غردت على "تويتر"، اليوم الخميس: "تحدثت مع الرئيس حسان دياب ونقلت له تعازي الاتحاد الأوروبي ودعمه للشعب اللبناني". Advertisements وأضافت: "ستخصص المفوضية الأوروبية أكثر من 33 مليون يورو لتلبية احتياجات الطوارئ الأولية مع النظر في تقديم المزيد من الدعم". وقالت إنه تم "تفعيل نظام خرائط كوبرنيكوس العامل عبر الأقمار الاصطناعية للمساهمة في تقييم مدى الضرر، وبالإضافة إلى هذه الجهود، تخصص المفوضية الأوروبية أكثر من 33 مليون يورو لتلبية احتياجات الطوارئ القصوى، والدعم والمعدات الطبية، وحماية البنى التحتية الحيوية".

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