شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء التونسى يلتقى عددا من الشخصيات لتشكيل الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقي رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي اليوم الخميس، بدار الضيافة بقرطاج، خبراء في المجال الاقتصادى وشخصيات ثقافية وإعلامية.

وسيلتقي المشيشى ، الوزير السابق منصور معلى ، والمحافظ الأسبق للبنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي، ورئيس الجامعة التونسية لمديرى الصحف الطيب الزهار والمسرحى توفيق الجبالى.

واستانف رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي، الثلاثاء الماضى ، مشاوراته لتشكيل حكومته في المهلة المحددة له، البالغة شهرا.

وقال المكلف بالإعلام في فريق المشيشي لـ"سكاي نيوز عربية"، إن هذا الأخير استلم قائمة بأسماء الأحزاب والكتل التي ستشاركه المشاورات، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

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وبدأت اللقاءات مع الأحزاب والكتل والبرلمانية ضمن الأسبوع الثاني من الشهر الذي منح للمشيشي لتشكيل الحكومة، فيما تقول الكتل إن اللقاءات التي حدثت ليست سوى بداية للمشاورات، فيما يبدو أنه جس نبض متبادل من كافة الأطراف ودراسة لكل السيناريوهات المطروحة.

وتتفق أحزاب وكتل في البرلمان على أن الحكومة المقبلة يجب أن تقف على إخفاقات التجربة التونسية منذ الثورة إلى الآن، التي نجحت نسبيا في الديمقراطية إلا أنها لم تحقق المرجو على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد كلف المشيشي في أواخر يوليو الماضي بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة إلياس الفخفاخ الذي استقال من منصبه بعد أن لاحقته شبهات تضارب مصالح.