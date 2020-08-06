شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل العراقي: جاهزون لإعادة الجالية العراقية المتواجدة فى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير النقل العراقى ناصر الشبلي، اليوم الخميس، أن شركة الخطوط الجوية جاهزة لإعادة الجالية العراقية المتواجدة فى بيروت اذا طلبت الجالية ذلك.

وقال الشبلى -فى حديث لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية- "إنه بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمى غادرت العراق طائرة محملة بـ20 طنا من المواد الطبية الى بيروت"، مشيرا الى أن "الطائرة تحمل على متنها أيضا وفد رسمى رفيع المستوى و اطباء متخصصين فى معالجة مصابى الكوارث".

وأضاف أنه "رغم مرور العراق بازمة مالية واقتصادية إلا أنه بادر بمساعدة لبنان فى ظل فاجعة تفجير مرفأ بيروت"، مؤكدا أن "أبواب شركة الخطوط الجوية العراقية مفتوحة أمام الجالية العراقية فى بيروت، وطائراتها جاهزة لإعادتهم فى حال طلبوا ذلك".