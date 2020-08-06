شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعتزم نقل حاويات كيماوية لأماكن نائية خوفا من تكرار انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس هيأة المنافذ الحدودية فى العراق عمر عدنان الوائلى، حصول موافقة رئيس الوزراء، على تشكيل لجنة عاجلة برئاسة مدير المنفذ الحدودى وعضوية الدوائر العاملة فيه لجرد الحاويات عالية الخطورة المتكدسة والموجودة داخل المنافذ الحدودية.

وقال الوائلى فى بيان إعلام هيأة المنافذ الحدودية-وفقا لوكالة الأنباء الرسمية العراقية (واع)، إنه "حصلت موافقة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمى على المقترح المقدم من قبل هيأة المنافذ الحدودية بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة مدير المنفذ الحدودى وعضوية الدوائر العاملة فيه لجرد الحاويات عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الامونيا) المتكدسة والموجودة داخل المنافذ الحدودية".

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وأشار إلى "وضع الحلول واخلاءها إلى أماكن نائية تخصص من قبل الشركة العامة لموانئ العراق فيما يخص الموانئ وسلطة الطيران المدنى المتعلقة بالمطارات وشركة النقل البرى فيا يخص المنافذ البرية".

وأوضح الوائلى "أهمية هذه الإجراءات الاحترازية لتفادى ما حدث فى دولة لبنان الشقيقة والدمار الذى خلفته هذه الانفجارات"، مضيفاً أن "على اللجنة إنهاء أعمالها وتقديم تقريرها خلال الـ (72) ساعة المقبلة".