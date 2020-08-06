شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان الجزائري: وضع مستشفى ميدانى تحت تصرف الجيش اللبناني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفريق السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائرى عن تعازيه للفريق الأول جوزيف عون قائد الجيش اللبنانى فى كارثة انفجار ميناء بيروت وما خلفه من خسائر بشرية وأضرار مادية كبيرة، وأعلن أنه تقرر مستشفى عسكرى ميدانى وفريق طبى تحت تصرف القوات المسلحة اللبنانية.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية - فى بيان لها اليوم الخميس - إن الفريق شنقريحة أجرى اتصالا هاتفيا بقائد الجيش اللبناني، حيث قدم له التعازى الخالصة ومشاعر التضامن والتآزر على إثر هذا الحادث الأليم، وأكد له وقوف واستعداد الجيش الجزائرى لتقديم المساعدات الضرورية.

وأضاف البيان أنه بناء على تعليمات الرئيس عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، تقرر وضع تحت تصرف القوات المسلحة اللبنانية مستشفى عسكرى ميدانى وفريق طبى لتقديم الإسعافات والعلاجات الطبية اللازمة، إضافة إلى جملة المساعدات التى قررها الرئيس تبون والمتمثلة فى تخصيص 4 طائرات شحن من القوات الجوية محملة بالمواد الغذائية والطبية والصيدلانية والخيم والأغطية، بالإضافة إلى أطقم من الأطباء والجراحين وفرق الحماية المدنية، فيما ستبحر باخرة جزائرية على متنها شحنات من مواد البناء للمساعدة فى إعادة بناء وتعمير ميناء بيروت والمناطق المتضررة من الانفجار.