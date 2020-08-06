رئيس الوزراء العراقى يلتقى مع متظاهرين وسط بغداد ويتعهد بتلبية مطالبهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم الخميس، أول زيارة تفقدية من نوعها بالتجول بين متظاهرين وسط بغداد، وقال الكاظمي - حسبما أوردت قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن الحكومة تواجه مشاكل تراكمية، تسببت بها سنوات من سوء الإدارة وإساءة التصرّف في القرار، وتفويت فرص التنمية، فضلاً عن غياب الخطط طويلة الأمد. وأكد الكاظمي أن مطالب المتظاهرين في كل أنحاء العراق تلتقي تماماً مع البرنامج الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.



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