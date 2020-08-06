المرصد السورى: تركيا نقلت 300 مرتزق إلى ليبيا خلال اليومين الماضيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المرصد السورى، أن تركيا نقلت 300 مرتزق من الفصائل الموالية لها إلى ليبيا خلال اليومين الماضيين، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
وأوضح المرصد السورى، ارتفاع عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا لليبيا إلى 17,300.
وعلى جانب أخر، وصل منذ قليل وزير الخارجية التركى أوغلو، التى تعد بلاده من أبرز داعمى حكومة الوفاق وتمدها بالمليشيات الإرهابية والمرتزقة والأسلحة، إلى طرابلس، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
وفيما شهدت الفترة الماضية، اتفاقا كبيرا بين حكومة الوفاق وHردوغان فى إطار رغبة الأخير للسيطرة على النفط الليبى، عبر توفير الدعم اللازم من مليشيات وعناصر مرتزقة إلى ليبيا، بما يهدد الأمن القومى فى المنطقة، ويشكل تهديدا واضحا على حياة الشعب الليبيى.
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