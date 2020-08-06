شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تشدد الرقابة على المطاعم وتغلق المنشآت المخالفة للاجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت إدارة الصحة العامة بملكة البحرين، متمثلة بقسم مراقبة الأغذية بالتنسيق والتعاون مع إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، بغلق إحدى المنشآت الخاضعة لتصنيف الخدمات السياحية في منطقة العدلية إدارياً ومباشرة اتخاذ الاجراءات القانونية المعمول بها، وذلك على إثر مخالفته الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-١٩) الصادرة من الجهات المعنية.

وبحسب صحيفة الوطن البحرينية، قالت الصحة العامة بأنه نظرًا لمخالفة تلك المنشأة للإجراءات والاشتراطات التنظيمية الواجب تطبيقها في القرار الوزاري رقم 51 لسنة 2020 بشأن الاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المطاعم والمقاهي لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، فضلاً عن تقديم خدمات الشيشة المحظور تقديمها خلال هذه الفترة وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الشأن، تم تطبيق القوانين حيال المنشأة.

ولفتت إدارة الصحة العامة إلى أن مأموري الضبط القضائي بقسم مراقبة الأغذية قاموا بالتنسيق مع مأموري الضبط القضائي بإدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، وتم ضبط مخالفات المنشأة وغلقها إداريًا، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بهذا الشأن.