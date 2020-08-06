شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: زيارتى إلى لبنان رسالة دعم عقب انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إن زيارته إلى لبنان تمثل رسالة دعم للشعب اللبنانى عقب انفجار مرفأ لبنان، مشيرا إلى أنه تم إرسال العديد من المساعدات إلى بيروت، وأرسلنا 3 طائرات محملة بالمساعدات الطبية إلى لبنان وسنرسل المزيد.

وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر صحفى، أنه تحدث مع الرئيس اللبنانى ميشال عون حول أمنياته فى إجراء تحقيق حول سبب الانفجار، لافتا إلى ان هذا الأمر أقل ما يمكن تقديمه لأهالى الضحايا والمصابين، مطالبا بوضع مبادرات لمحاربة الفساد وإجراء الاصلاحات وتنفيذ هذه المبادرات.

وتابع الرئيس الفرنسى أن لبنان يعاني أزمة اقتصادية ومالية منذ أعوام ويتطلب حلها مبادرات سياسية قوية.