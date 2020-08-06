شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: لا خسائر بالأرواح فى حريق سوق عجمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد قائد عام شرطة إمارة عجمان اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمى، اليوم الخميس، أن الحريق الذى اندلع فى سوق شعبى بإمارة عجمان امس لم يسفر عن وقوع أى خسائر فى الأرواح. وفق وام .



ونقلت الوكالة عن النعيمى القول فى بيان أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق الذى اندلع فى احد الاسواق الشعبية من دون وقوع إصابات غير أنه تسبب فى سقوط أجزاء من مبنى مغلق منذ أربعة أشهر بسبب الأوضاع الراهنة لأزمة «كورونا» واحتراقه بالكامل.



وأوضح أن وحدات الدفاع المدنى و25 من سيارات الشرطة والاسعاف الوطنى استجابت فى زمن قياسى ووصلت إلى مكان الحريق خلال ثلاث دقائق فقط وحالت دون تأثر المبانى المجاورة للسوق.



وأشار النعيمى إلى أن فرق الاطفاء تمكنت من إخماد الحريق فى الموقع، فيما أخلت فرق الشرطة المبانى والمحلات المجاورة، لافتا إلى أن عمليات التبريد جارية حاليا فى الموقع مع بدء التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.