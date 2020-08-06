شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة الإرهاب فى العراق: هناك تنسيق عال للقضاء على الخلايا النائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب فى العراق الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدى اليوم الخميس، اعتقال 23 "إرهابياً" خلال شهر يوليو الماضي، مشيرا إلى وجود تنسيق عال للقضاء على الخلايا النائمة.

وقال الساعدى - فى حديث أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن "جهاز مكافحة الإرهاب واجبه الأساسى معالجة الخلايا النائمة ومكافحة الإرهاب فى البلاد"، مؤكدا القبض على 23 إرهابيا فى مناطق مختلفة خلال شهر يوليو الماضى .

وأشار الساعدى إلى استمرار العمليات وبتنسيق مع الأجهزة الأمنية كافة للقضاء على الخلايا الإرهابية الموجودة فى البلاد .