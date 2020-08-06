شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. انفجار بيروت يجدد ذكرى هيروشيما وناجازاكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 75 عاما على ذكرى القصف النووى على هيروشيما وناجازاكى، الكارثة الإنسانية التى شنتها الولايات المتحدة ضد الإمبراطورية اليابانية فى نهاية الحرب العالمية الثانية، حينما قامت بقصف المدينتين باستخدام القنابل الذرية بسبب رفض تنفيذ إعلان مؤتمر بوتسدام.

والذى نص على الاستسلام بدون أى شروط وهذا ما رفضه رئيس الوزراء اليابانى متجاهلا المهلة المحددة، لتقوم الولايات المتحدة بإطلاق السلاح الذرى على هيروشيما فى 6 أغسطس 1945 فتقتل 140 ألف شخص، وبعدها بـ3 أيام تقصف ناجازاكى فى 9 أغسطس لتنتهى حياة 80 ألف مواطن.

لكن قبل مرور هذه الذكرى بـ48 ساعة شهدت لبنان انفجارا ضخما حول العاصمة لمدينة منكوبة ووصفه محافظ بيروت بكارثة هيروشيما وناجازاكى، بسبب حجم الخسائر البشرية والاقتصادية التى خلفها الحادث، حيث راح على إثره ما يزيد عن 100 قتيل وقرابة 5 آلاف مصاب

وفى الفيديو التالى نستعرض أوجه التشابه بين الحادثتين..

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