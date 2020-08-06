ماكرون: ثمة حاجة لإجراءات سياسية قوية لمحاربة الفساد وقيادة لبنان للإصلاح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إنه سيواصل إرسال مزيد من الدعم والمساعدة للبنان. وأضاف ماكرون، ثمة حاجة لإجراءات سياسية قوية لمحاربة الفساد وقيادة لبنان إلى الإصلاح، مؤكدا أنه لمس الغضب الموجود في شوارع لبنان. Advertisements كما أكد الرئيس اللبناني ميشال عون في بث تليفزيوني حي إن فرنسا ستساعد بلاده. وأوضح هناك حاجة لإصلاح النظام المصرفي اللبناني ليكون أكثر شفافية، مضيفا من المهم وضع برنامج صندوق النقد الدولي للبنان موضع التنفيذ.

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