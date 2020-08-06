أثينا/ الخليج 365
أعلنت اليونان، الخميس، إعادتها 134 طالب لجوء عراقي إلى بلادهم، في إطار برنامج "العودة الطوعية" الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي.
وفي كلمة له خلال مؤتمر صحفي، قال الناطق باسم الحكومة اليونانية، ستيليو بيتساس، إن فحوص الكشف عن كورونا والتي أجريت على طالبي اللجوء العراقيين، أظهرت خلوهم من الإصابة بالفيروس.
وأضاف أن طالبي اللجوء الـ 134،عادوا إلى بلادهم على متن طائرة أقلعت الخميس من مطار الفثيريوس فينيزيلوس الدولي بالعاصمة أثينا.
وأوضح أن طالبي اللجوء العراقيين عادوا إلى بلادهم في إطار برنامج "العودة الطوعية."
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق، تفعيل برنامج "العودة الطوعية" الذي يشمل إعادة 5 آلاف طالب لجوء قدموا إلى اليونان، إلى بلادهم بشكل طوعي.
الآلية التي تتضمن تقديم مبلغ ألفي يورو لكل طالب لجوء جاء إلى اليونان قبل 2020، ويرغب في العودة إلى بلاده بشكل طوعي، يتم تطبيقها بالتعاون بين وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) والمنظمة الدولية للهجرة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر اليونان تعيد 134 طالب لجوء عراقي إلى بلادهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.