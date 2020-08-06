اليونان تعيد 134 طالب لجوء عراقي إلى بلادهم

أثينا/ الخليج 365

أعلنت اليونان، الخميس، إعادتها 134 طالب لجوء عراقي إلى بلادهم، في إطار برنامج "العودة الطوعية" الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي.

وفي كلمة له خلال مؤتمر صحفي، قال الناطق باسم الحكومة اليونانية، ستيليو بيتساس، إن فحوص الكشف عن كورونا والتي أجريت على طالبي اللجوء العراقيين، أظهرت خلوهم من الإصابة بالفيروس.

وأضاف أن طالبي اللجوء الـ 134،عادوا إلى بلادهم على متن طائرة أقلعت الخميس من مطار الفثيريوس فينيزيلوس الدولي بالعاصمة أثينا.

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وأوضح أن طالبي اللجوء العراقيين عادوا إلى بلادهم في إطار برنامج "العودة الطوعية."

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق، تفعيل برنامج "العودة الطوعية" الذي يشمل إعادة 5 آلاف طالب لجوء قدموا إلى اليونان، إلى بلادهم بشكل طوعي.

الآلية التي تتضمن تقديم مبلغ ألفي يورو لكل طالب لجوء جاء إلى اليونان قبل 2020، ويرغب في العودة إلى بلاده بشكل طوعي، يتم تطبيقها بالتعاون بين وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) والمنظمة الدولية للهجرة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.