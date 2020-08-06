السعودبة تعيد للسودان 58 ألف رأس ماشية لضعف مناعتها

الخرطوم / نازك شمام / الخليج 365



قالت الحكومة السودانية، الخميس، إن السعودية أرجعت لها نحو 58 ألف رأس من الماشية، الأسبوع الماضي، لأسباب تتعلق بضعف المناعة لديها.



وجاء في مؤتمر صحفي لوزير الثروة الحيوانية عادل فرح، قوله إن السعودية أعادت 15 باخرة محملة بالماشية، قالت إن مناعتها أقل من المستوى المطلوب، والذي حددته بـ 30 بالمئة.



وأقر المسؤول السوداني، بوجود مشاكل في بعض المحاجر داخل البلاد، "بما يحتاج إيجاد معالجات عاجله لها لتلافي مثل هذه المشاكل مستقبلا".



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وزاد: "تم تصدير 829 ألف رأس من الماشية في الفترة بين مارس/ آذار حتى أغسطس /آب الجاري، لعدد من الدول العربية من بينها السعودية.



ويمتلك السودان 107 ملايين رأس من الماشية، بما يجعل البلاد تعتمد عليه كأحد أهم موارد النقد الأجنبي للبلاد بعد الذهب.



وفي ظل الظروف السياسية المعقدة التي تعيشها البلاد، عقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق البشير، يحاول مصدرو الماشية سد فجوة الإيرادات من النقد الأجنبي عبر تصدير أكبر عدد من الماشية إلى الخارج.

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