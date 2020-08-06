تونس.. طائرتا مساعدات طبية وغذائية تتجهان إلى بيروت

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

أقلعت من تونس إلى لبنان، الخميس، طائرتان عسكريتان محملتان بشحنة أدوية ومواد طبية ومساعدات غذائية، لإغاثة سكان العاصمة بيروت المتضررين من انفجار ضخم شهدته الثلاثاء.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن هذه المساعدات تأتي من منطلق الواجب الإنساني، وتأكيدا لوقوف تونس بجانب لبنان، في هذا الظرف الصعب الذي يحتم مزيدا من تعزيز التضامن والتآزر بين الشعوب.

وبدأت دول، في مقدمتها تركيا، جهودا لإغاثة المتضررين من انفجار بيروت.

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واستقبل لبنان، مساء الأربعاء، طائرة عسكرية تركية محملة بمستلزمات طبية وطواقم بحث وإنقاذ.

وخلف انفجار مرفأ بيروت ما لا يقل عن 137 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح وعشرات المفقودين تحت الأنقاض، وشرد نحو 300 ألف شخص، بخلاف دمار مادي فادح طال المرافق والمنشآت والمنازل، وقُدر حجمه بنحو 15 مليار دولار، وفق تقديرات رسمية مرشحة للزيادة.

ويزيد هذا الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.