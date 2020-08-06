شكرا لقرائتكم خبر عن «فيصل بن فرحان» يستعرض مستجدات القضايا الإقليمية هاتفياً مع رئيس وزراء السودان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم الخميس، بدولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية السودان الدكتور عبدالله حمدوك.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.