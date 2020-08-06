شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الصحة»: لم يثبت علمياً إصابة شخص بـ«كورونا» لأكثر من مرة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إنه لم يثبت علمياً إصابة الشخص الواحد بفيروس كورونا لأكثر من مرة.
وأضاف في المؤتمر الصحفي اليوم الخميس، شهدنا خلال الفترة الماضية انخفاضاً لعدد حالات الإصابات بفيروس كورونا في المملكة، مبيناً أنه تم تسجيل انخفاض بنسبة 12% في عدد الحالات الحرجة خلال الأسبوعين الماضيين.
وأضاف” العبد العالي” أن أفراد المجتمع أبدوا التزامهم بالإجراءات الاحترازية خلال فترة عيد الأضحى، مؤكداً أن الإجراءات الاحترازية ووعي المجتمع ساهما في تراجع حالات الإصابة بكورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث «الصحة»: لم يثبت علمياً إصابة شخص بـ«كورونا» لأكثر من مرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.