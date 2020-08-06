شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. طريقة سهلة لتشغيل تطبيق «يوتيوب» في الخلفية دون الحاجة لبرامج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: يواجه الكثير من المستخدمين مشكلة فتح أكثر من تطبيق في وقت واحد على الجوال، لاسيما تطبيق” يوتيوب”. وأوضح الخبير التقني عبد الله السبيعي، طريقة سهلة على هواتف الآيفون لتشغيل تطبيق “يوتيوب” على المتصفح بدلاً من تشغيله على التطبيق مع استخدام تطبيقات أخرى في نفس الوقت. الفيديو التالي يشرح الطريقة بالتفصيل:-

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