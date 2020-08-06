«حدائق المنتزه» السابعة بين أفضل الحدائق المائية بالعالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فازت حدائق المنتزه، إحدى الوجهات الترفيهية والعائلية في الإمارات والتابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، بالمرتبة السابعة عالمياً ضمن قائمة أفضل الحدائق المائية في العالم للموقع العالمي «تريب أدفايزر» Tripadvisor.

وتصنف هذه الجائزة ضمن فئة اختيار المسافرين «الأفضل» حسب التقييمات والآراء عبر موقع «تريب أدفايزر» في 2019.

وجاء الإعلان عن الجائزة خلال الدورة الثامنة عشرة من «جوائز اختيار المسافرين» السنوية، وهو ما يشكل مؤشراً على الخدمة الممتازة وجودة الخبرة التي توفرها «حدائق المنتزه» باستمرار لضيوفها.

جاء الفوز خلال النشاطات الصيفية التي تشهدها الوجهة الترفيهية الأولى في الشارقة وتتضمن فعاليات «ملعب الصابون» للأطفال الذين يمكنهم القفز والمرح داخل حوض الفقاعات العملاقة، إضافة إلى ألعاب كرة الطائرة ورمي السهام والموسيقى والزومبا، والمغامرات والمنزلقات المائية التي تحول الوجهة إلى مكان مملوء بالمرح لجميع أفراد الأسرة.

وتعد «حدائق المنتزه»، المكان المثالي للاستمتاع بإطلالة رائعة على مناطق الجذب الرئيسية في الشارقة والأسواق الشهيرة من عجلة «عين الإمارات» الشهيرة.

وقال خالد القصير، المدير العام لحدائق المنتزه تعليقاً على الفوز: «هذا إنجاز كبير يدفعنا نحو تقديم المزيد من التجارب المبتكرة والمسلية». وهنأ أيضاً «أتلانتس أكوافينتشر ووتربارك» و«حديقة وايلد وادي المائية»، وهما وجهتان أخريان من الإمارات اختيرا ضمن القائمة.

تلعب حدائق المنتزه، التي تديرها وتشغلها «شروق»، دوراً بارزاً في تعزيز المشهد السياحي في الشارقة والإمارات. وافتتحت حدائق المنتزه في عام 1979 ونجحت على مدار أربعة عقود في تطوير وتحديث مرافقها الترفيهية والخدمية ومعالمها السياحية وفق أعلى معايير السلامة الدولية، مع توفير تجربة مميزة وأوقات ممتعة لجميع الزوار.

في ديسمبر/كانون الأول 2018، أعيد افتتاح «حدائق المنتزه» في حلتها الجديدة وبدأت باستقبال الزوار في الحديقتين الرئيسيتين وهما «جزيرة الأساطير»، الحديقة الترفيهية التي تضم مجموعة من ألعاب التحدي والمغامرة، والحديقة المائية «مملكة اللؤلؤ».