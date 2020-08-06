إقبال على زيارة متاحف الشارقة بعد إغلاق أربعة أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توافد المئات من الزوار إلى المتاحف المنضوية تحت مظلة هيئة الشارقة للمتاحف التي فتحت أبوابها من جديد بعد نحو 4 أشهر من الإغلاق بسبب فيروس كورونا، فيما أكدت هيئة الشارقة للمتاحف اتخاذها كل الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان أمن وسلامة الزوار، والعاملين، والحد من انتشار الفيروس، محددة مجموعة من الاشتراطات والمعايير الواجب التقيد بها للدخول.

وشهدت المتاحف بعد فتحها بشكل تدريجي، تدفق أعداد كبيرة، لا سيما خلال إجازة عيد الأضحى التي استغلها العديد من أفراد المجتمع لزيارة متاحفها والاطلاع على مقتنيات المتاحف والاستمتاع بما تحويه من كنوز، فيما عبر حشد من الزائرين عن سعادتهم بعودة النشاط إلى المتاحف، واحتفاءها بالزوار والمرتادين، مؤكدين أن التدابير الاحترازية المتخذة من قبل الهيئة أشعرتهم بالراحة والثقة، وبددت أي تخوف لديهم.

وقال حمد صالح حسين، من أبوظبي، إنه كان في انتظار قرار عودة الفتح ويترقبه بشغف، وإنه قرر فور صدوره استثمار إجازة عيد الأضحى لزيارة متحف الشارقة للحضارة الإسلامية كمحطة أولى له، مشيراً إلى أن إمارة الشارقة مقصد مهم نظراً لما تزخر به من متاحف متنوعة. فيما أبدى صديقه، عبد الله العولقي، سعادته لتواجده في قلب التاريخ العربي الإسلامي.

ووصف سيف العولقي متحف الشارقة للحضارة الإسلامية بالصرح الحضاري العملاق، مشدداً على أهمية المتاحف في التعريف بالحضارات، مشيراً إلى زيادة الثقافة المتحفية والإقبال على زيارة المتاحف من قبل أفراد المجتمع، وقال إن الكثيرين يولون أهمية للمتاحف نظراً لكونها موسوعات وكتباً مفتوحة على الحضارات المتعاقبة.

أما حسن الجعيدي، وعائلته التي تجاوز عددها عشرة أشخاص، فكان متحف الشارقة للحضارة الإسلامية وجهتهم المفضلة خلال عطلة العيد، قائلين إن ما يحتويه المتحف يجعلهم يشعرون بالفخر من عظمة حضارة العرب والمسلمين، ودورهم في ما يشهده العالم من تطور في شتى المجالات، وهو ما يريدون أن يتعلمه ويفهمه أبنائهم من خلال مشاهدتهم للمعروضات والشواهد الحضارية، علاوة على جعل زيارة المتاحف أمراً أساسياً لديهم وزرع ثقافة المتاحف عندهم.

مقتنيات مبهرة

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قال ألكسندر ماركوس فينا، خلال زيارته الأولى لمتحف الحضارة الإسلامية بصحبة عائلته: الإجراءات تشعرك بالأمان، والمتحف يحتاج إلى ساعات للاطلاع على المقتنيات المعروضة والمبهرة حقاً، خاصة أنني كنت بانتظار عودة افتتاحها لأتمكن من مشاهدة كل ما قرأت عنه.

وأعرب كل من جوان، وكين بالو من الفلبين، عن استمتاعهما بما شاهداه في مربى الشارقة للأحياء المائية الذي يحوي مئات الأنواع من الكائنات البحرية، علاوة على حالة اطمئنان لمساها منذ دخولهما إلى المربى، قائلين: بكل تأكيد سنكرر الزيارة لأن المكان مناسب وآمن لقضاء وقت مفيد وممتع بصحبة الأهل، والأصدقاء.

أما مايا سعود مقيمة من العراق، فحضرت برفقة زوجها وابنتها من أبوظبي قاصدة زيارة أكثر من متحف في الشارقة التي تشتهر بمتاحفها المتعددة، وكان مربى الشارقة للأحياء المائية وجهتهم الأولى واستغرقت الرحلة داخله وقتاً طويلاً، وأثنت مايا على التدابير الوقائية المتخذة لضمان سلامة الزوار، فيما شعرت بحالة من الانبهار لما يحتويه المربى مرددة «أمضينا وقتاً ممتعاً». أما عبد الله أيوبي من بريطانيا فأبدى رضاه وسعادته بالمكان الذي رفع شعار سلامة الموظفين والزوار كأولوية قصوى.

لورنا، وزوجها فوكس من شمال إفريقيا، قالا إن المكان في غاية الجمال والروعة، أما الإجراءات المتبعة فوصفاها بالمطمئنة، لكونهم ملزمون بارتداء الكمامات، والقفازات لدخول المربى، إضافة إلى قياس درجات الحرارة لهم، عادّين المكان مثالي لقضاء إجازة استثنائية ومفيدة في الوقت نفسه.

ثقة وأمان

أعربت منال عطايا، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، عن سعادتها بالعدد الكبير من الزوار التي شهدتها متاحف الهيئة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وقالت: من المهم أن نلمس إحساس زوارنا بالثقة والأمان الذي يشجعهم للعودة والاستمتاع بما تقدمه متاحفنا، ونأمل أن تواصل أعداد الزوار النمو خلال الأشهر القادمة.

واستعدت هيئة الشارقة للمتاحف لاستقبال الزائرين بجملة من الإجراءات والتدابير الاحترازية لحفظ سلامة زائريها وموظفيها، كقياس درجات الحرارة، إلى جانب اشتراطها وجوب ارتداء الأقنعة والقفازات، والالتزام بالتباعد الجسدي، وتوفيرها المعقمات والقفازات في مدخل كل متحف، وتوفير شاشات توضح الإجراءات الوقائية، علاوة على إغلاقها بعض المرافق.

وتضم قائمة المتاحف التي عاودت استقبال الزائرين في المرحلة الأولى كلاً من: متحف الشارقة للآثار، ومتحف الشارقة للحضارة الإسلامية، ومتحف الشارقة للفنون، ومربى الشارقة للأحياء المائية؛ ثم تبعته المرحلة الثانية فتح أبواب كل من متحف الشارقة البحري، ومتحف المحطة، ومتحف الشارقة للسيارات القديمة، وحصن الشارقة، ثم تلتها المرحلة الثالثة التي شملت افتتاح حصن خورفكان، بيت النابودة، متحف الشارقة للتراث، متحف الشارقة للخط، واختتاماً بالمرحلة الرابعة إعادة افتتاح متحف الشارقة العلمي.