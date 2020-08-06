راشد بن حميد يُشارك في الاجتماع التنسيقي للفيفا مع اتحادات غرب آسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، في الاجتماع التنسيقي الذي عقده الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم مع الاتحادات الوطنية لدول غرب آسيا، عبر نظام الاتصال المرئي، بمشاركة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي، ورؤساء اتحادات الدول المعنية.

وتقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالشكر إلى رئيسي الاتحادين الدولي والآسيوي على مساهمتهما الفاعلة في الفترة الماضية في المؤتمر الرياضي الدولي وخلوة الكرة الإماراتية، اللذين عقدهما اتحاد الإمارات الشهر الماضي عبر الاتصال المرئي، مؤكداً أن مشاركتهما كان لها الأثر الكبير في إثراء الفعاليتين، وتوطيد العلاقة بين اتحاد الإمارات والاتحادين القاري والدولي.

وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إلى أن هذا الاجتماع سيضيف الكثير ويساعد على التعامل مع ظروف ما بعد «كوفيد ـ 19»، كما أنه يؤكد أهمية التكاتف والتعاون بين الاتحادات الوطنية، حيث تمت مناقشة القرارات والإجراءات التي اتخذها الاتحاد الدولي لما بعد «كوفيد ـ 19»، وأتاح المجال لجميع رؤساء اتحادات دول غرب آسيا، لاستعراض إجراءاتهم وآخر التطورات الصحية والرياضية في دولهم، وفتح باب النقاش لطرح مزيد من الأفكار التي يمكن من خلالها تحسين الوضع الحالي للعبة.

وتطرق الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى العديد من النقاط المهمة التي قام بها اتحاد كرة القدم في الفترة الماضية، مثل الإجراءات الوقائية والاحترازية، والمبادرات والأفكار التي ساعدت على استمرارية النشاط بطرق آمنة تحفظ سلامة الجميع.