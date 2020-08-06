«الهيئة» تضع استراتيجية جديدة لتحقيق الإنجازات العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

شرعت الهيئة العامة للرياضة، في وضع استراتيجية جديدة لرياضة الإمارات تتوافق مع «رؤية الإمارات» في الريادة على مستوى كل المجالات، ولتحقق الرياضة الطموحات المؤملة في المنافسة من أجل حصد الإنجازات العالمية.

وباشرت الهيئة إجراءات إعداد الاستراتيجية بدعوة الاتحادات والجمعيات الرياضية بالدولة لتسمية ممثليها من أعضاء مجالس الإدارة للمشاركة وطرح مرئياتها في ورشة تخص وضع الاستراتيجية الوطنية للرياضة في الإمارات، ستعقدها عن بعد، صباح يوم 10 أغسطس الجاري، عبر تطبيق «زووم».

جدير بالذكر أن ”الخليج 365” كانت عرضت ضمن ملفها الموسع «بعد الإنجازات.. ما المطلوب من الوزارات والهيئات الاتحادية» في الحلقة الخاصة بهيئة الرياضة، أبرز ما على الهيئة القيام به، وبالفعل طالب قياديون ومراقبون وذوو اختصاص ممن شاركوا في التحقيق، بوضع استراتيجية جديدة للرياضة تحقق الطموحات