«الفجيرة» ينتظر وصول رولي بونيفاسيا الجمعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

يترقب فريق الفجيرة الجمعة، وصول اللاعب رولي بونيفاسيا (28 عاماً) لاعب ارتكاز نادي الفيصلي السعودي، ومنتخب جزيرة كوراساو الذي تم التعاقد معه مؤخراً في صفقة انتقال حر، وسيخضع اللاعب فور وصوله للدولة للفحوص الطبية اللازمة، توطئة لانتظامه في التدريبات التي يجريها الذئاب حالياً في العاصمة أبوظبي، وتسابق إدارة الفجيرة الزمن من أجل استكمال ملف المحترفين الأجانب، حيث يجري النادي مفاوضات مكثفة مع عدد من اللاعبين الأجانب من بينهم صانع ألعاب ومهاجم صريح بناء على احتياجات الفريق التي حددها الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي جوران.

يذكر أن الفجيرة أنهى خدمات الثلاثي البرازيلي فرناندو جابرايل، ومواطنيه جوناثان بينيتس، وجيفرسون ماتيوس، فيما لم تتضح الصورة بشأن الغاني آرنست أسانتي الذي يمتد عقده مع الفريق حتى نهاية الموسم الكروي الجديد.