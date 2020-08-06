«تنفيذي اللجنة الأولمبية» يوصي بتأجيل انتخاباتها لنهاية العام المقبل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوصى المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية برفع مقترح للجمعية العمومية للجنة بتأجيل انتخابات مجلس إدارتها إلى أواخر عام 2021 عقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، وذلك بعد مباركة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، مع اعتماد تأجيل دورة الألعاب الخليجية الأولى للناشئين بالإمارات إلى عام 2022.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الذيُ عقد أمس بمقرها في دبي مع استخدام تقنية الاتصال المرئي برئاسة حميد بن محمد القطامي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وحضور محمد بن سليم الأمين العام، وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة وهم اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، والشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، واللواء (م) إسماعيل القرقاوي، والعميد أحمد حمدان الزيودي، والدكتورة مي الجابر، والمهندسة عزة بنت سليمان، كما حضر الاجتماع محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، وأحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة.

ووافق المكتب التنفيذي على تأجيل دورة الألعاب الخليجية للناشئين بالإمارات من عام 2021 إلى عام 2022 نظراً لظروف تفشي جائحة كورونا في 2020 وازدحام الروزنامة في 2021، لوجود العديد من المحافل الهامة على رأسها دورة الألعاب الأولمبية، دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة، دورة أطفال آسيا بمنغوليا، دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة، ودورة الألعاب الآسيوية للشباب.

واعتمد المكتب تخصيص مبلغ مالي لتجهيز المكتبة الأولمبية وشراء كتب ومراجع رياضية لمختلف علوم الرياضة والحركة الأولمبية لتكون الصرح العلمي الأكبر في الشرق الأوسط التابع للجان الأولمبية الوطنية، كما تم الاطلاع على خطة تطوير استراتيجية عمل الأكاديمية الأولمبية الوطنية، كما قرر المكتب مناقشة استكمال تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة في الاجتماع المقبل.

واستعرض الحضور مخرجات «وبينار» مستقبل الحركة الأولمبية الوطنية والدولية بعد كوفيد-19 والذي عُقد الشهر الماضي بمشاركة العديد من المسؤولين والمعنيين بالحركة الأولمبية على مستوى الدولة، مع مناقشة اعتماد المخرجات والتوصيات التي تخدم رياضة الإمارات وتحقق أهدافها المنشودة.

وناقش الحضور تفاصيل مشاركة اللجنة الأولمبية الوطنية في ورشة عمل «تأثير جائحة كورونا في القطاع الرياضي» التي نظمتها إدارة الرياضة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي بتقنية الاتصال المرئي لأمناء عموم اللجان الأولمبية الخليجية والتي تضمنت 4 محاور مختلفة حول التدابير الوقائية المختلفة التي اتبعتها دول المجلس طوال الفترة الماضية، وكيفية معالجة المخاطر والتحديات ومدى تأثر النشاط الرياضي في ظل الظروف الراهنة، حيث تمت الموافقة المبدئية على إقامة بطولة افتراضية تحت رعاية الأمين العام للأمانة العامة لمجلس التعاون بناء على مخرجات الورشة بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

وثمن المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية قرار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بشأن تشكيل مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2016 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نظراً لأهمية تلك الخطوة، لما تحمله في طياتها من قواعد وقوانين منظمة للعمل الرياضي بمختلف قطاعاته، متمنين لفريق عمل المركز النجاح والتميز خلال المرحلة المقبلة بعد الثقة الغالية التي نالوها للقيام بهذه المهمة السامية.