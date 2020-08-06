راشد النعيمي: الاستثمار في طاقات الشباب متواصل ورهان دائم الفوز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

اجتمع سموّ الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نائب رئيس مركز الشباب العربي، يوم أمس إلى فريق عمل مركز الشباب العربي، عن طريق تقنية التواصل الرقمي، بحضور شما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، نائبة رئيس مركز الشباب العربي، وسعيد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، والرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي، وصادق جرار، نائب المدير التنفيذي. حيث اطلع سموّه على أحدث برامج المركز ومبادراته.

واستمع إلى شرح من فريق عمل المركز عن المشاريع الحالية والمستقبلية التي ينفذها بمرونة وكفاءة، في ظل الظروف الاستثنائية الناجمة عن فيروس «كورونا». كما اطلع على استعداداته لتنظيم مؤتمر أولويات الشباب العربي، عشية اليوم العالمي للشباب يوم 11 أغسطس، برعاية جامعة الدول العربية، وسيشهد إطلاق المركز نتائج استطلاع أولويات الشباب العربي، الأول من نوعه، لرسم خارطة التطلعات الأساسية للشباب العربي في المرحلة المقبلة.

Advertisements

تحقيق الريادة

وأكد سموّ الشيخ راشد بن حميد، أن التزام دولة الإمارات بالاستثمار في طاقات الشباب العربي، متواصل ورهان دائم الفوز. وقال «برامج المركز ومبادراته تجسدان هذه الرؤية بقيادة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مركز الشباب العربي، الذي آمن بأن الطريق إلى المستقبل جسره الشباب. ونحن مستمرون في العمل من أجل الشباب».

وأكد أهمية التوسع الذي تشهده مشروعات المركز في مختلف المجالات التنموية المرتبطة بتعزيز دور الشباب، وتزويدهم بمختلف الفرص والمهارات التي يحتاجون إليها، خاصة في المجال التكنولوجي. منوّهاً بتعاون المركز مع المنظمات الدولية والبرامج التنموية المعنية بالشباب، وبالشراكات الاستراتيجية التي يعقدها مع مختلف المؤسسات العربية لخدمة الشباب وتمكينهم في أوطانهم، وبناء نماذج عربية تنموية رائدة بجهود الشباب العربي.

شراكات

واطلع سموّه من فريق المركز على ملخص تقرير إنجازاته الذي نجحت برامجه ومبادراته حتى الآن في إشراك نحو 22 ألف شاب وشابة من كل أنحاء الوطن العربي، عبر 12 مشروعاً رئيساً، و400 فعالية، وبالتعاون مع 100 شريك من القطاعين الحكومي والخاص.

منتجات معرفية

فيما أكدت شما المزروعي، أن المركز واصل خلال الفترة الماضية جهوده لتعزيز مشروعاته، وإطلاق مشروعات جديدة نوعية، تواكب احتياجات الشباب والمجتمعات العربية، وتصميم مجموعة متنوعة من المنتجات المعرفية المرتبطة بالأبحاث.

وحددت ثلاثة مسارات ستشكل عنواناً رئيساً لعمل المركز في الأبحاث الشبابية، وهي: جمع البيانات، وتأسيس قاعدة معلومات تقدم قراءة دقيقة لواقع الشباب، وتساعد صنّاع القرار والقائمين على العمل الشبابي العربي لإطلاق برامج تحقق تطلعاتهم. ودعم العمل والإبداع الشبابي، ونشر الأبحاث العلمية. ورصد أفضل الممارسات العالمية في تمكين الشباب.

وأشارت إلى الإقبال الكبير الذي شهدته الأيام القليلة الماضية على التسجيل للترشح لعضوية «مجلس الباحثين الشباب العرب» التي أطلقها مركز الشباب عقب نجاح «منصة أبحاث الشباب العربي» التابعة له، في استقطاب أبحاث عربية رائدة في تخصصات حيوية ونشرها، لتسهم في تعزيز مستقبل التنمية.

أنماط مبتكرة

وقال سعيد النظري«سيواصل فريق المركز عمله مع مختلف مؤسسات العمل الشبابي العربي والدولي ومختلف الشركاء وسيستفيد من شبكة علاقاته وتراكم الخبرات النوعية التي اكتسبها، لتفعيل أنماط مبتكرة لمبادراته تجمع بين النموذجين الافتراضي والاعتيادي، كما ستكون الحال مع الدورات المقبلة من مبادراتي رواد الشباب العربي والقيادات الإعلامية العربية الشابة التي ستطلق دورتاهما خلال الربع الأخير من العام الجاري».