مصر... تطبيق غرامة التخلف عن التصويت في انتخابات مجلس الشورى

وبحسب بوابة "أخبار اليوم"، تجري الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها لإنجاز الانتخابات المقرر لها يومي 9 و10 أغسطس/أب للمصريين في الخارج، و11 و12 أغسطس في الداخل باللجان الانتخابية بكافة أنحاء الجمهورية.

وتنتهي فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثامن من أغسطس الموافق يوم الصمت الانتخابي.