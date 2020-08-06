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إسرائيل تستعد لتجربة لقاح كورونا على البشر

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، اليوم الخميس، أن إسرائيل تستعد لإجراء تجارب لقاح على البشر، وأنها تجري الاتصالات المتقدمة الآن مع الدول التي سيتم إجراء التجربة فيها.

وأوضحت القناة العبرية أن المعهد البيولوجي الإسرائيلي أجرى، حتى الآن، تجارب ناجحة جدا على الحيوانات، وبأن أغلب النتائج كانت إيجابية.

وأشارت القناة إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي، الجنرال بيني غانتس، زار المعهد البيولوجي، اليوم، وقدم الشكر للعاملين فيه، مؤكدة أن رئيس الحكومة البديل قد أشاد بالمعهد الإسرائيلي، وبأن بلاده بصدد إجراء التجربة الناجحة على البشر بعد عطلة الأعياد اليهودية المقبلة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من  18.8 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 707 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.

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