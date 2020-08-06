اليمن... تعطل 65% من سعات الإنترنت جراء السيول

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله" عن مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات بصنعاء، إن "65 بالمائة من السعات الدولية للإنترنت خرجت عن الخدمة بسبب الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي قطعت الألياف الضوئية في عدد من المحافظات".
وأضافت بأن "حركة الإنترنت تأثرت في عموم المحافظات جراء تقطع كابلات الألياف الضوئية"، مشيرة إلى "أن الفرق الفنية التابعة للمؤسسة العامة للاتصالات تعمل على قدم وساق لإصلاح كابلات الآلاف يونامانامات".
وتشهد صنعاء وعدد من المحافظات في اليمن، أمطارا غزيرة للأسبوع الثالث على التوالي، تسببت في وفاة وإصابة أكثر من 40 شخصا وفقدان آخرين، إضافة إلى جرف مئات المنازل وعشرات الهكتارات الزراعية ونفوق المئات من رؤوس المواشي والأبقار.
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