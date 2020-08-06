ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، فإنه ورد بلاغ من أحد المواطنين، الذي قام بتوثيق مناوشة قائدَي المركبتين على الطريق، حيث حاول كل منهما الاصطدام بالآخر.
وتشهد طرق المملكة في أحيان كثيرة توثيق حالات مشابهة لتهور قادة مركبات، منها قيام أحد قادة المركبات بمحاولة إيقاف قائد مركبة أخرى بالقوة؛ ما تسبب بسقوط راكب بجانبه كاد يتعرض للدهس.
في غضون ذلك، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، أنه تم توقيف شخص سكب مادة سائلة على مركبة متوقفة أمام أحد المنازل وأشعل النار فيها.
وقال النصار: "الشخص الموقوف مواطن بالعقد الثالث من العمر، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة".
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على سائقين قادا مركبتيهما بـ"رعونة وتهور" في شارع عام بجدة... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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