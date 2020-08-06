مصر واليونان توقعان اتفاق بتعيين الحدود البحرية بين البلدين

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" أن سامح شكري، وزير الخارجية، استقبل، اليوم الخميس، نظيره اليوناني، نيكوس دندياس بالقاهرة.
وقال بيان للوزارة، في وقت سابق اليوم، أن شكري استقبل نظيره اليوناني بالقاهرة؛ لبحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، تمهيدا لتوقيع اتفاق لتعيين الحدود البحرية بين البلدين.
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