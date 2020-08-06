وزير الخارجية المصري يستقبل نظيره اليوناني ويمهدان لتوقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية

وأضاف، حافظ، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "هذا اللقاء يأتي بهدف بحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية، والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، تمهيدا لتوقيع اتفاق لتعيين الحدود البحرية بين البلدين".
وتسببت اكتشافات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط في السنوات العشر الفائتة في أن تصبح المنطقة بديلا عمليا لتوريد الطاقة لأوروبا، كما أنها كشفت عن نزاعات مستمرة منذ أمد طويل بين الدول المجاورة التي تتصارع على الحقوق بشأن الموارد.
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