موريتانيا... رئيس الجمهورية يكلف وزيرا أول جديدا بتنسيق العمل الحكومي

وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء "إيه إم أي"، ظهر اليوم الخميس، بأنه تم خلال اللقاء تكليف محمد ولد بلال بتنسيق العمل الحكومي، حيث قدم الوزير الأول الجديد الشكر للرئيس الموريتاني على هذه الفرصة التي تتاح له لخدمة وطنه.
كما توجه بالشكر إلى الوزير الأول المنصرف، إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، على العمل الذي قام به طيلة توليه مهام الوزير الأول.
وطلب الوزير الأول المعين من أعضاء الحكومة مواصلة أعمالهم إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وفي وقت سابق من صباح اليوم، قال إسماعيل الشيخ، الوزير الأول السابق بعد تقديمه لاستقالة الحكومة: "كان لي الشرف اليوم أن استقبلت من طرف فخامة رئيس الجمهورية حيث قدمت له استقالة الحكومة".
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