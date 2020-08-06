وبحسب ما أفاد مصدر في الوزراة لـ"سبوتنيك"، فإن المشفى بدأ عمله في الساعة 15:00 بتوقيت موسكو، حيث بدأ المشفى باستقبال المصابين.
كما سيعمل المشفى على مدار الساعة، خلال عمليات البحث الجارية عن ناجين تحت الأنقاض، كما ستعمل العيادات الخارجية التابعة للمشفى من الساعة الـ8 صباحا ولغاية الـ20:00 مساء، لاستقبال المرضى.
وأشار المصدر إلى أنه تم تحديد طبيعة الأعمال الإسعافية بالتوافق مع الجانب اللبناني وتحديد مهام المستشفى الجوي الذي سينتشر في ملعب بيروت.
وتمتجهيز المستشفى الجوي المتنقل بوحدات الإنعاش والجراحة والاستشارات والتشخيص بما في ذلك وحدات الموجات فوق الصوتية والأشعة السينية وتخطيط القلب بالإضافة لبنك الدم.
وتم تصميم المستشفى بسعة 50 سريرا ويمكنه العمل بشكل مستقل لمدة 14 يوما. كما تستوعب وحدة العناية المركزة من ستة إلى عشرة أسرة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الوزارة عن إرسال 5 طائرات إلى لبنان للمساعدة في إزالة أنقاض الانفجار، بالإضافة إلى إرسال متخصصين من هيئة حماية المستهلك الروسية إلى بيروت، ومختبرات للكشف عن فيروس "كورونا" وملابس ووسائل للوقاية.
كانت هذه تفاصيل خبر المشفى الميداني التابع لوزارة الطوارئ الروسية يبدأ باستقبال المصابين في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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