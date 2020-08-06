فلسطين توقع اتفاقية قرض مع البنك الدولي

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365
وقعت وزارة المالية الفلسطينية، اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 30 مليون دولار، لدعم الأسر المحتاجة وعمال المياومة وبرامج تشغيلية، في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة.
وجرى توقيع الاتفاقية في مقر رئاسة الوزراء الفلسطينية بمدينة رام الله، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية.
وقال اشتية عقب التوقيع، إن 6 ملايين دولار ستخصص للأسر المحتاجة، عبر وزارة التنمية الاجتماعية.
ولفت إلى أن 13.9 مليون دولار مخصصة لعمال المياومة ستصرف عبر وزارة العمل، ومن المقرر أن يستفيد منها 68 ألف عامل تعطل عن العمل بسبب جائحة كورونا.
وبين رئيس الوزراء أن مبلغ 10 مليون دولار ستخصص لبرنامج التشغيل المؤقت، وسيتم تنفيذه من قبل 10 مؤسسات فلسطينية، بما يخدم 3100 عائلة.
ووصف الاتفاقية بـ"الهامة".
ووقع الاتفاقية من الجانب الفلسطيني وزير المالية شكري بشارة، و كانثان شانكار المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتضرر آلاف من عمال المياومة في فلسطين خلال الشهور الخمسة الماضية، بفعل الإجراءات الحكومية لمنع تفشي جائحة كورونا، دفعت الحكومة ألى ضمهم لبرامة الشؤون الاجتماعية الحكومية.
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