موريتانيا.. تكليف محمد ولد بلال بتشكيل حكومة جديدة

نواكشوط/ الخليج 365
كلف الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني الخميس وزير التجهيز والنقل السابق محمد ولد بلال بتشكيل حكومة جديدة.
جاء ذلك عقب استقبال الغزواني، ولد بلال، في القصر الرئاسي عقب سويعات من إعلان رئيس الوزراء إسماعيل ولد الشيخ سيديا استقالة حكومته، وفق الوكالة الموريتانية الرسمية.وطلب بلال من أعضاء الحكومة المستقيلة مواصلة اعمالهم إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وفي وقت سابق الخميس، أولد وردت الوكالة رسالة استقالة سيديا، قال فيها: "كان لي الشرف اليوم أن استقبلت من طرف فخامة رئيس الجمهورية حيث قدمت له استقالة الحكومة".
ولم يعلن رئيس الوزراء الموريتاني المُستقيل أسباب أو تفاصيل أكثر، غير أنها تتزامن مع إعلان النيابة الموريتانية التحقيق في قضايا فساد مالي يتورط فيها رموز نظام الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز ومسؤولين بالحكومة المستقيلة.
وفي يوليو/تموز الماضي، صادق البرلمان الموريتاني على مقترح توصية وقعها رؤساء الفرق البرلمانية بإحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية إلى وزير العدل، تمهيداً لإحالته إلى القضاء.
وأظهر تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في ملفات وصفقات عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (2009-2019) وقائع فساد ونهب للمال العام في البلاد.
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