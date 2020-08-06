فلسطينيون ينددون بالاستيطان الإسرائيلي ومخطط الضم

الأغوار/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

نظّم عشرات الفلسطينيين، الخميس، في الأغوار الشمالية، بالضفة الغربية المحتلة، مسيرة منددة بالاستيطان وبخطة الضم الإسرائيلية.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، وهتفوا بشعارات منددة بالاحتلال والاستيطان الإسرائيلي.

ونُظمت المسيرة بالقرب من أراض سيطر عليها مستوطنون يهود.

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وقال عيسى صوافطة، أمين سر حركة "فتح" في محافظة طوباس (شمال)، لوكالة الخليج 365 على هامش الفعالية، إن "الجيش الإسرائيلي منع المشاركين من الوصول لأراض فلسطينية استولى عليها مستوطنون".

وأضاف "الفعالية واحدة من سلسلة فعاليات منددة بالاستيطان، ومخطط الضم الإسرائيلي".



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن سابقا عزمه ضم أراض فلسطينية واسعة بالضفة الغربية، تشمل منطقة الأغوار والمستوطنات الكبرى، في الأول من يوليو/تموز الماضي، ولكنه أرجأ العملية بسبب خلافات في داخل حكومته، وعدم وجود اتفاق مع الإدارة الأمريكية حول المخطط.

وانتقد الفلسطينيون خطة الضم، وأعلنت القيادة الفلسطينية أنها في حِلّ من اتفاقياتها مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.