مصرع قائدي طائرة "ترفيهية" تحطمت شرقي مصر

إسطنبول/ الخليج 365-

أعلنت السلطات المصرية، الخميس، مصرع طيارين اثنين، جراء سقوط طائرة "ترفيهية" بمطار الجونة في مدينة الغردقة، شمال شرقي البلاد.

جاء ذلك وفق بيان للمتحدث باسم وزارة الطيران المدني المصرية باسم عبد الكريم.

وأفاد البيان بأن "طائرة ذات مقعدين تابعة إلى شركة للرياضات (الترفيهية)، تعرضت أثناء قيامها برحلة تجريبية لحادث على ممر الهبوط بمطار الجونة (شمال شرق)".

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وأضاف أن "الحادث أسفر عن مصرع قائدي الطائرة وهما الطيار أكرم الحصري والطيار محمد سعيد".

وتابع أن وزير الطيران المدني محمد منار، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث والوقوف على أسبابه، حسب البيان ذاته.

وتتيح المنتجعات السياحية بمصر، بممارسة الأنشطة الترفيهية، لا سيما الجوية كالطائرات والمنطادات الهوائية، خلال فصل الصيف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.